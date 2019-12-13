Hamza Hamzaoğlu’ndan efsaneye ziyaret

Gençlerbirliği Teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Başkent ekibine uzun yıllar katkılar veren duayen iş adamı İdris Yamantürk’ü ziyaret etti. Ziyarette yazarımız Oğuz Dizer de Hamzaoğlu’na eşlik etti. Efsane başkan İlhan Cavcav ile beraber Gençlerbirliği’ne hizmet ettikleri dönemlerden söz eden Yamantürk, “Spora hizmet hepimiz için şart. Aziz Atatürk’ün işaret ettiği gibi ahlaklı, zeki, çevik nesillerimizin yetiştirilebilmesini sağlama adına şart” dedi.

İdris Yamantürk koyu bir Beşiktaş taraftarı ve BJK Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’ün babası... Mayıs ayında 95. doğum gününü Beşiktaş’ın şampiyonluk sevinciyle birlikte kutlamayı arzu ettiğini söyleyen duayen iş adamı, “İnşallah Beşiktaşlıların gönlü olur... Tabii Hamza Hamzaoğlu ve Gençlerbirliği başarıları beklentim de gerçekleşir” dedi.