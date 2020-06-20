Hamza Hamzaoğlu: Umutlu gelmiştik ama istediğimizi alamadık

Kayseri’ye umutlu geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün umutlu gelmiştik ama istediğimizi alamadık. Kayserispor'u aldığı galibiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Maçın ikinci yarısında kazanmayı daha çok istedik. Pozisyonlara girdik ama sonuçlandıramadık. Artık kalan maçlarımızda istediğimiz puanları toplamak için gayret göstereceğiz. Tabii 5 oyuncu değişikliği kuralı isabetli bir kural. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bu şekilde oyuncuların sağlığı korunmuş oluyor. Bunun yanında yetişen genç oyunculara 5 oyuncu değiştirme kuralıyla daha fazla zaman verebiliriz. Koronavirüs süreci bittikten sonra da bu devam ettirilebilir" diye konuştu.

DHA