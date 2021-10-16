Kırmızı kart görmelerine rağmen oyuncularının ellerinden geleni yaptığını kaydeden Hamzaoğlu, “Oyuncularıma bir şey söyleyemem. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Kazanamamak zor, burada konuşmak daha da zor. Ümidimizi kaybetmedik, Allah'tan ümit kesilmez. Bu mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz. Nasip, bakalım neler görüp neler yaşayacağız. Allah'ın mucizeleri bitmez. Biz de bu mucizeyi ortaya çıkarabilmek için bize düşeni sonuna kadar yapacağız. Teslim olmadan pes etmeden bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Giresunspor’u da galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

"BU KADAR ERKEN VE KOLAY KIRMIZI KART BENİ ŞAŞIRTTI"

Boyd’un kırmızı kart pozisyonuna da değinen Hamzaoğlu, “Ben hakem olsaydım ilk önce sarı gösterirdim, VAR beni uyarırsa o zaman kırmızı karta dönerdim. Böyle bir maçta bu kadar erken ve kolay kırmızı kart beni şaşırttı doğrusu” diye konuştu.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)