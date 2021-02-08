Hamza Hamzaoğlu: Pozisyon yakaladık ama atamadık

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu, "İlk golü yemek her zaman zordur. Ondan sonra çıkarmak için uğraşıyorsunuz, riskler alıyorsunuz. Baskı da kurduk, pozisyonlar da yakaladık ama atamadık. Trabzonspor güzel gol attı. Biz 1-1'i yakalasaydık farklı bir oyun çıkabilirdi ama golü bulamadık"

"Çok çok kötü olduğumuz bir alan yoktu. Sadece uzaklaştıramadığımız bir pozisyondan gol yedik. Son vuruşlar ve son paslarda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bunları da düzeltmemiz lazım. Oyuncularımız 90 dakika mücadele ediyorlar, üzülüyorum" ifadelerini kullandı