Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımın performansından memnunum

Hamza Hamzaoğlu'nun Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

Hücum anlamında daha iyi şeyler yapabiliriz aslında, böyle bir kadromuz, oyuncularımız var. Bugün iyi değerlendiremedik yakaladığımız pozisyonları. Alanyaspor çok iyi organize olan bir takım, sezon başından beri bunu sahaya çok güzel şekilde yansıtıyorlar. Kolay değildi bugünkü maç. Hem Alanyaspor'un pas trafiğini kesmek, aynı zamanda bütünlüğü bozmadan hücum edebilmek kolay değil. Bizim de tabii tamamlamamız gereken yanlarımız var. Ama iyi yoldayız, iyi gidiyoruz. Sonuçta deplasmanda, burada kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de. Rakibimizin pozisyonları var, bizim de oldukça fazla pozisyonumuz var. Kazanabilirdik ama 1 puan da kötü değil bizim için.

Memnunum oyuncularımın performansından. Özverili oynadılar, hepsi en iyi şekilde mücadele etti. Zaman zaman yakaladığımız toplarla hızlı hücum da gerçekleştirdik. Güzel bir oyun oldu, keyifli bir oyun oldu.