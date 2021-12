Hamza Hamzaoğlu: Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Cumartesi günü evinde konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Göztepe maçı öncesi değerlendirmelerde bulunarak, “Göztepe maçı bizim için de diğer takımlar içinde alt sıraları ilgilendiren bir maç. Bundan sonraki süreci de ilgilendiren bir maç. Bizim için de çok çok önemli bir maç. Bu ligde biz kalacağız tutunacağız diyoruz, o mücadeleyi de ortaya koyuyoruz. Geçen hafta çok farklı bir maç oldu. Fenerbahçe de çok istedi maçı kazanmayı, bize fırsat vermedi. O baskıdan çıkmamız lazımdı, başaramadık bunu. Göztepe maçının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız” ifadelerini kullandı.

‘İNŞALLAH YİNE KENDİ SAHA AVANTAJIMIZI KULLANIRIZ’

Kendi sahalarında iyi oynayan güçlü bir takım olduklarını belirten Hamzaoğlu, “İnşallah yine kendi saha avantajımızı kullanarak bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreç bizim için çok kritik ve önemli. Kenetlenip birlikte mücadele edip bu süreçten olumlu bir şekilde çıkarız. Göztepe maçını iyi bir sonuçla kapatırsak sonraki Malatya maçına çok daha güçlü çıkacağız. O maçtan da galibiyetle ayrılabilirsek, iki haftada 6 puan bizim için önemli bir avantaj olacak. O özgüvenle Sivas deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi başarırız” dedi.

‘GÖKHAN’I BU HAFTA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Gökhan Gönül’ün son durumu hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, “Fenerbahçe maçında Gökhan’ı riske etmek istemedik. Bizim için iç sahada direk rakiplerimizle oynayacağımız maçlar daha önemliydi. O yüzden Gökhan bu hafta antrenmanlarda çalışıyor, bir şikayeti de olmadı. İnşallah maçta da hiçbir şey olmaz. Gökhan’ı bu maçta değerlendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİRKAÇ OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR’

Transfer çalışmaları ile ilgili son durum hakkında konuşan Hamzaoğlu, “Bir yandan maçlarımıza hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarımız sürüyor. Bizi güçlendirecek bize katkı sağlayacak birkaç oyuncu almamız gerekiyor” dedi.

‘FUTBOLCULARIMIN YAPAMADIKLARI BENİM EKSİKLİĞİMDİR’

Takımın saha performansını değerlendiren Hamzaoğlu, “Oyunlarımız da tabii ki bireysel hatalar oluyor ama o hatalara sebebiyet veren de yine takımın oyunu. Attığımız her gol de ve kazandığımız her maçta hepimizin payı olduğu gibi, yediğimiz her gol de mutlaka hepimizin hatası vardır. Ben hiçbir zaman futbolcularımı suçlayamam, çünkü onların yapamadıkları şeyler benim eksikliğimdir. Demek ki ben iyi çalıştıramadım ki Umar doğru pozisyon alamadı. Forvet oyuncularımız ya da kanat oyuncularımız golle bir buluşabilse tanışabilse, o özgüvenle çok daha farklı bir görüntü çizecekler sahada. Ama bugüne kadar bunu yakalayamadık” şeklinde konuştu.