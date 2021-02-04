Bugüne de Türk futbolundan pek çok değerli oyuncu gelip geçmiştir. Bu oyunculardan biri de şu anda teknik direktör olarak da görev yapan Hamza Hamzaoğlu'dur.

Hamza Hamzaoğlu nereli ve kaç yaşında?

Hamza Hamzaoğlu, 15 Ocak 1970 yılında Yunanistan'ın Gümülcine kentinde doğmuştur. 2021 başı itibariyle 50 yaşındadır. Şu anda aktif futbolculuk kariyerine devam etmiyor olsa da, Türkiye'de iz bırakmış futbolculardan biridir. Hamza Hamzaoğlu'nun boyu 184 cm'dir ve profesyonel futbol kariyerinde 8 farklı takımda forma giymiştir. Aynı zamanda Hamza Hamzaoğlu Türkiye'de 11 farklı takımda teknik direktörlük yapmış, aynı zamanda Türkiye milli takımında da yardımcı antrenörlük görevi üstlenmiştir.

Hamza Hamzaoğlu'nun oynadığı takımlar

Hamza Hamzaoğlu Türkiye'de 8 farklı takımda futbolcu olarak görev yapmıştır. Bu takımlar arasında en uzun süre forma giydiği takım Galatasaray olmuştur. Hamza Hamzaoğlu futbola 1983 senesinde Altay altyapısında başlamış, burada 5 yıl görev yaptıktan sonra İzmirspor altyapısına transfer olmuştur. Ardından 1988 senesinde yine İzmirspor'da profesyonel olmuştur. Hamza Hamzaoğlu'nun futbolculuk hayatı boyunca görev aldığı takımları ve tarihleri şu şekilde listeleyebiliriz:

88/89 sezonu - İzmirspor U21'den İzmirspor'a.

91/92 sezonu - İzmirspor'dan Galatasaray'a.

95/96 sezonu - Galatasaray'dan İstanbulspor'a.

99/00 sezonu - İstanbulspor'dan Siirt Jetpa'ya.

01/02 sezonu - Siirtspor'dan Alanyaspor'a.

01/02 sezonu - Alanyaspor'dan Yimpaş Yozgatspor'a.

02/03 sezonu - Yimpaş Yozgatspor'dan Konyaspor'a.

03/04 sezonu - Konyaspor'dan Beylerbeyi'ne.

1 Temmuz 2004 tarihinde Beylerbeyi'nde futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri

Hamza Hamzaoğlu, 1 Temmuz 2004 tarihinde futbolu bıraktıktan sonra, 3 Ağustos 2004 tarihinde, Konyaspor'da Safet Susic'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlamıştır. Bundan sonraki futbol serüveni bir süre daha yardımcı antrenör olarak, ardından da teknik direktör olarak devam etmiştir. Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptığı takımları şu şekilde sıralayabiliriz:

04/05 sezonu - Konyassppor (Safet Susic ve Sakıp Özberk'in yanında yardımcı antrenör olarak 34 maç)

06/07 sezonu - Çaykur Rizespor (Safet Susic, Metin Yıldız ve Sakıp Özberk'in yanında yardımcı antrenör olarak 16 maç)

07/08 sezonu - Çaykur Rizespor (Safet Susic'in yanında yardımcı antrenör olarak 18 maç)

07/08 sezonu - Ankaraspor (Safet Susic'in yanında yardımcı antrenör olarak 10 maç)

08/09 sezonu - Malatyaspor (Teknik Direktör, 15 maç)

09/10 sezonu - Eyüpspor (Teknik Direktör)

10/11 sezonu - Denizlispor (Teknik Direktör, 24 maç)

10/11 sezonundan 13/14 sezonuna kadar - Akhisar Belediye (Teknik Direktör, 126 maç)

13/14 sezonu - Türkiye Milli Takımı (Fatih Terim'in yardımcı antrenörü olarak 16 maç)

14/15 sezonu - Galatasaray (Teknik Direktör, 52 maç)

15/16 sezonu - Bursaspor (Teknik Direktör, 49 maç)

16/17 sezonu - Osmanlıspor (Teknik Direktör, 8 maç)

17/18 sezonu - Antalyaspor (Teknik Direktör, 18 maç)

18/19 sezonu - BB Erzurumspor (Teknik Direktör, 10 maç)

19/20 sezonu - Gençlerbirliği (Teknik Direktör, 25 maç)

Hamza Hamzaoğlu futbolu ne zaman bıraktı?

Hamza Hamzaoğlu 1 Temmuz 2004'te futbolu bıraktığı için şu an herhangi bir takımda futbol oynanamamakta, fakat 3 Ağustos 2004 tarihinde başlattığı teknik direktörlük kariyerini hala sürdürmektedir. Hamza Hamzaoğlu son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinden bu yana Yeni Malatyaspor takımında teknik direktörlük yapmaktadır. Eğer bu süre zarfında görevini bırakmazsa, 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

Hamza Hamzaoğlu'nun maaşı ne kadar?

Hamza Hamzaoğlu'nun şu anda alıyor olduğu maaş, kulübü ya da kendisi tarafından kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Dolayısıyla şu an ne kadar maaş aldığı bilinmemektedir.