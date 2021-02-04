Hamza Hamzaoğlu: Kaybetmemek önemli

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bir kere bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi, beraberliği yakaladık. Son dakikada Ahmed'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.





Onur ATIŞ / İZMİR (DHA) -