Hamza Hamzaoğlu: İyi futbol oynayamadık
Beşiktaş karşısında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğu, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık" ifadelerini kullanırken oyundan memnun olmadığını açıkladı
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı ön alanda top tutamadıklarını ifade etti.
Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık."
"Oyuncularımız yine de takım halinde savunma yapıp birlikte mücadele ettiler. Bunun için tebrik ederim ama olmadı sonuçta" ifadelerini kullandı