Hamza Hamzaoğlu: İyi futbol oynayamadık

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı ön alanda top tutamadıklarını ifade etti.

Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık."

"Oyuncularımız yine de takım halinde savunma yapıp birlikte mücadele ettiler. Bunun için tebrik ederim ama olmadı sonuçta" ifadelerini kullandı