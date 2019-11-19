Hamza Hamzaoğlu: İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı. Antrenmana, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Sadio Diallo ve Abdoulaye Diallo ile tedavisi süren Ahmet Oğuz katılmadı.

Hamzaoğlu: "İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz"

Başkent ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile savunma oyuncusu Zargo Toure, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya kazanan A Milli Takım’ı tebrik ederek başlayan Hamzaoğlu, "Çok güzel bir başarı oldu. Bu, bir kapıyı açmış olsun artık. Bundan sonraki başarıların da öncüsü olsun. Milli takımdan daha iyi şeyler bekliyoruz. İnşallah, bunu da başaracağız." dedi.

Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçına, İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetinin verdiği moralle hazırlandıklarına işaret ederek, "Milli maç arasını da değerlendirdik. Altyapıdan da 5 oyuncumuzu aldık. Onları da görme imkanı bulduk. Eksiklerimizi biraz daha tamamlamaya çalışıyoruz. İyi yönlerimizi daha da güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Kasımpaşa maçında, Kayserispor karşılaşmasına oranla biraz daha iyi bir Gençlerbirliği izlettirmeye çalışacağız. İyi bir sonuçla dönebilirsek, ondan sonra yolumuza daha emin adımlarla devam edebiliriz." diye konuştu.

"Şu anda her şey olumlu gelişiyor." diyen Hamzaoğlu, "Puan hesabı yapmadık ama tabii ki bulunduğumuz yerde olmak istemiyoruz. İlk yarıyı daha yukarılarda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıyı biraz daha stresten uzak daha rahat hazırlanalım. O yüzden kafamızın rahat olması açısından ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek zorundayız. Bunu da başaracak gücümüz, potansiyelimiz var. İnşallah, bunu da gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, oyuncularından çok memnun olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan her çalışmayı büyük bir ciddiyet ve disiplinle yerine getiriyorlar. Güzel bir uyum yakaladık. Bunun da meyvesini yavaş yavaş sonuç olarak da almaya başladık. Devamını getirmek önemli. İşimiz kolay değil, bunun da farkındayız. Hala tamamlamamız gereken eksiklerimiz var. Kayserispor maçında çabuk yorulduk. Oyunun zaman zaman bazı bölümlerinde rakip üstünlüğü eline aldı ve biz buna bir karşılık veremedik. Dolayısıyla bu açıklarımızı da kapatmamız gerekiyor. Her anlamda kendimizi daha iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş onları tamamlıyoruz."

Toure: "Şansımız döndü"

Gençlerbirliği’nin Senegalli stoperi Zargo Toure ise Kasımpaşa maçına ilişkin, "Deplasmanda önemli bir maç oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Hamzaoğlu geldikten sonra oynadıkları 2 maçta 4 puan aldıklarının hatırlatılması üzerine Toure, "Mustafa (Kaplan) hocamız da elinden geleni yapıyordu. Birlikte çalışıyorduk ama Hamza hocanın gelişiyle sanırım şansımız döndü. Bu skorları almaya başladık." şeklinde görüş belirtti.

Toure, bireysel performasına ilişkin soruya "Ben çalışmaya devam ediyorum. Son maçıma kadar çalışmaya devem edeceğim. Bu performansımı sürdüreceğim." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği, 11 haftası geride kalan Süper Lig’de 10 puanla 16. sırada bulunuyor.