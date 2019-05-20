Hamza Hamzaoğlu: Her takıma rahat rahat verilmeyecek bir penaltı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı. Ateş hattında kalan BB Erzurumspor'un ligde kalması için son hafta Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un ise puan kaybetmesi gerekiyor.

Mücadelenin ardından Erzurumspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun maç sonu açıklamaları:

"Kazanmamız gerekiyordu, galip bitirmemiz gerekiyordu. Mağlup olduk maalesef, şimdi önümüzde bir maç daha var. Umutlarımız azalsa da matematiksel olarak şansımız sürüyor."

"Her takıma rahat rahat verilmeyecek bir penaltı, bize veriliyor. Hakemler için konuşmak istemiyorum, ben kendimi sorguluyorum. "

"Oyunculara bugüne kadar ceza alanında düşmeyin, ayakta kalmaya çalışın, haksız bir şey için çabalamayın dedik. Acaba oyuncularımıza dürüst oynamalarını söyleyerek biz mi yanlış yapıyoruz? Futbolun içinde olan herkesin de kendisini sorgulamasını istiyorum."