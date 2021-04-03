Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum
Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Oldukça fazla pozisyon ürettik. Gol de bulduk. İkinci yarının başında tam konsantre olamayınca yediğimiz golle berabere kaldık. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra oynayacağımız oyunlarla skoru lehimize çeviririz. Göztepe'ye başarılar diliyorum"