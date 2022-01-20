Çaykur Rizespor , Spor Toto Süper Lig 'in 22. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Bugün önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum çünkü bu hafta herkes kazanmıştı. Bizim de aşağıdaki ve yukarıya çıkan gruba tutunmamız, biz de varız dememiz gerekiyordu bu maçla. Dün ertelendi hem Antalyaspor için hem de bizim için kolay bir maç olmadı. Ertelenen bir maç için tekrar motive olabilmek kolay değildi. Biz de varız demek için önemli bir galibiyet aldık ve devam edeceğiz inşallah. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Dünden sonra farklı bir zemin, farklı bir ortam. Her ne kadar dünkü 20 dakikalık maçın analizini yaparak bugün sahaya çıkmış olsak da, maçın bugün farklı olabileceğini oyuncularımız ile paylaştık. Maçın başında çok talihsiz bir gol yememize rağmen hem Tarık çok çabuk toparladı hem takımız toparlandı ve geriden gelip maçı kazanmayı da bildik” ifadelerini kullandı.

RİZE (İHA)