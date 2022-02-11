Hamza Hamzaoğlu: 2 puan kaybettik diye düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig ’in 25’inci haftasında Altay sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Hamza Hamzaoğlu, 2 puan kaybettiklerini ancak deplasmanda alınan 1 puanın da kötü olmadığını dile getirdi.

Altay'ın ilk yarıda topa daha fazla sahip olduğunu, kendi oyuncularının pozisyonlarını koruduğunu belirten Hamzaoğlu, "Altay'ın ilk yarıda net olmasa da yakaladığı pozisyonlar oldu. İkinci yarıda hem biz hem de Altay kazanmak için sahaya çıktı. Sürekli pozisyon aradık. Direkten dönen, ofsayt, penaltı pozisyonları var. Kazanabilirdik, 2 puan kaybettik diye düşünüyorum. Altay iyi bir takım olsa da artık bizim kazanmamız gerekiyor. Ama deplasmanda rakiplerimizden birine karşı kaybetmemek de iyidir" dedi.

Oyuncularını tebrik eden deneyimli teknik adam, "Yeni transferlerimiz oyunun ilerleyen bölümlerinde daha iyi olmaya başladılar. Takım arkadaşlarına alıştıkça daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunun karşılığını göreceğiz" diye konuştu.

DHA



