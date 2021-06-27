Hamza Çalışkan’dan Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

Hamza Çalışkan, Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Göstermiş olduğu üstün performansın ardından para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan’ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Hamza Çalışkan’a Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."