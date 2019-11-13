Hamza Arda'ya kardeş geliyor! Aslıhan Doğan Turan hamile...

Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen Ekim’de oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı.

13 Kasım 2019, Çarşamba 14:36
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Hamza Arda'ya kardeş geliyor! Aslıhan Doğan Turan hamile...

25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti.

Bu açıklamanın üzerinden 1 hafta geçti ve çiftten beklenen haber geldi.

Kanal D’deki 2. Sayfa’nın haberine göre; Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile...

Arda Turan mutluluktan havalara uçarken, çift nazar korkusuyla bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmadı.

Aslıhan, bir dergiye verdiği röpörtajda "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2. 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz." demişti.

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