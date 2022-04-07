Değindiği birbirinden ilginç konularla bir bakıma Türk futbolunun yarım yüzyıllık yakın tarihine de ışık tutan kitabı Erman Toroğlu arka kapakta şu sözlerle tanıtıyor: "Elinizdeki bu kitabı yazmaya mecburdum. Çünkü yıllarca spor hayatım, yani futbolculuğum, sonra hakemliğim, sonra kabzımallığım ve sonra gazete ve televizyon hayatımdaki yaşadığım olaylardan dolayı yazılı, görsel ve sosyal medyada çok yorumlar yapıldı. Doğru olanlar vardı, hatalı olanlar vardı. Bazılarına yorumculuk yaptığım televizyonlarda, bazılarına da yazdığım gazetelerde cevap vermeye çalışıyordum. Ama biliyordum ki hepsi kopuk kopuktu. Televizyonları seyretmeyenler, gazeteleri okumayanlar var. Ben bunların hepsini kafamda birleştirip kendimi tatmin ediyordum ama kamuoyunun bütün bunları toplayıp da keşfetmeye ne zamanı ne de böyle bir hakkı vardı. Onun için de bu kitabı yazmaya karar verdim."

Kitapta neler var?

Daha önce İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nün tarihçesi ile Fenerbahçe Coach'u Zeljko Obradoviç, Efes Coach'u Ergin Ataman, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık'in biyografilerini kaleme alan Hamit Turhan'ın altıncı kitabı olan Oynadım, Oynattım, Oynatalım'da Erman Toroğlu'nun oldukça tartışılacak anıları ve iddiaları yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

* Ankaragücü'nde oynarken 8 kişiyle Fenerbahçe'yi yendikleri maçta hangi hakem yüzünden hakem olmaya karar verdi?

* Hangi hakem yüzünden futbolu bıraktı?

* Bir yıl gibi kısa bir sürede FIFA hakemliğine nasıl yükseldi?

* Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde penaltı verirken, gol olunca ne yaptı?

* Tatil ettiği Trabzon-Beşiktaş maçında neler yaşandı?

* Hangi büyük takımın yöneticisi seni torbadan çıkarırız dedi ve çıkardı?

* Ligde oynayan 194 futbolcu onu neden en iyi hakem seçti?

* Hıncal Uluç ile birlikte yaptığı Kale Arkası programında neler yaşadı?

* Şansal Büyüka ile yaptığı Maraton programında neler yaşadı ve nasıl ayrıldı?

* Sahalarda ona edilen küfürler ve tepkisi...

* Hangi Federasyon Başkanı, hangi maça hakem tayin etti?

* Hasan Doğan'a neler tavsiye etti?

* Özhan Canaydın Fatih Terim hakkında ona neler söyledi?

* Mustafa Koç, Ali Koç ile ilgili ona ne söyledi?

* Aziz Yıldırım ile neler yaşadı?

* Ona şahitlik teklif edip de, aleyhinde ifade veren ünlü isim kim?

* Ahmet Çakar ile birlikte Reha Muhtar'ın üzerine neden yürüdü?

* Hangi takımda şikeye isyan edince antrenör tarafından oyundan alındı?

* Hangi efsane futbolcu, antrenörken şike olayına karıştı?

* Ankaragücü'ne gelen teşvik priminden neden haberi olmadı?

* Aynı sezonda Ankaragücü'ne teşvik primi gönderen iki büyük kulüp hangileri?

* Hangi büyük kulüp yöneticisi, hangi takımın futbolcularına araba vaat etti?

* Hangi büyük takımın bazı futbolcularının adı şikeye karıştı?

* Hangi ünlü futbol adamını şikeyle itham etti ve aralarında nasıl bir tartışma yaşandı?

* Şike konusunda itiraf yapmak üzereyken, "Beni vururlar" diyerek son anda vaz geçen kimdi?

* Hangi büyük kulübün başkanı, hangi hakeme çanta ile para gönderdi?

* Hangi Anadolu kulübünün başkanı ünlü bir hakemi satın aldığını söyledi?

* Kendisine rüşvet teklif eden Dinamo Tiflis kulübüne nasıl ceza aldırdı?

* Hangi kupa finalinin hakemi son anda kim tarafından değiştildi?

* TBMM Şike Tahkik Komisyonu'na neler söyledi?

* Hakkını helal etmediği ünlü isimler kimler?

Hamit Turhan kimdir?

'Oynadım, Oynattım, Oynatalım: Erman Toroğlu kitabını hazırlayan Hamit Turhan 1965 yılında Niksar'da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu. Gazeteciliğe 1993 yılında Türk Spor Ajansı'nda muhabir olarak başladı. 1995'de Fanatik Gazetesi'ne geçti. Gazetede muhabirlik, editörlük, yazarlık gibi çeşitli kademelerde görev aldı. Kuruluşundan itibaren yer aldığı Fanatik Gazetesi'nde sporu esas alan, fakat genellikle sosyal içerikli makaleler yazan Hamit Turhan, başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir çok ödüle layık görüldü. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi resmi yayın organı Paralimpik Türkiye'nin de Yayın Yönetmenliği'ni yapan Hamit Turhan, Fanatik Kitap'dan çıkan ve Zeljko Obradoviç ile Ergin Ataman'ın yaşamını konu alan 'Yaşayan Efsane-Obra', 'Zafere Giden Yol-Ergin Ataman' kitaplarının yazarlığını yaptı. 'Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz' isimli kitapta UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in, 'Şampiyon-Ahmet Ayık' kitabında da Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampipyonu milli güreşçi Ahmet Ayık'ın biyografilerini de kaleme alan Turhan'ın ayrıca İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nün tarihçesinin anlatıdığı 'Asırlık Çınar: İGİK 1919' isimli bir çalışması da bulunuyor. Olimpik ve paralimpik branşları yakından takip eden Hamit Turhan, halen bu konularda Fanatik'te röportaj, araştırma-inceleme ve makaleler yazmaya devam ediyor.



