FANATİK Gazetesi'nin usta yazarlarından Hamit Turhan'ın değerli annesi Fatma Turhan, hayatını kaybetti.

Fatma Turhan'ın cenazesi dün ikindi vakti, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tokat'ın Niksar İlçesi'ndeki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Merhume'ye Allah'tan rahmet, başta Hamit Turhan olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.