Hamit Turhan kimdir?

Kuruluşundan itibaren yer aldığı Fanatik Gazetesi'nde sporu esas alan, fakat sosyal içerikli makaleler yazan Hamit Turhan, başta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir çok ödüle layık görüldü. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi resmi yayın organı Paralimpik Türkiye'nin de Yayın Yönetmenliği'ni yapan Hamit Turhan, Fanatik Kitap'dan çıkan ve Zeljko Obradoviç ile Ergin Ataman'ın yaşamını konu alan Yaşayan Efsane-Obra, Zafere Giden Yol-Ergin Ataman kitaplarının yazarlığını yaptı. Olmaz Olmaz Deme, Olmaz Olmaz isimli kitapta UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in biyografisini de kaleme alan Turhan'ın ayrıca İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nün tarihçesinin anlatıldığı İGİK 1919 isimli bir çalışması da bulunuyor. Olimpik ve paralimpik branşları yakından takip eden Hamit Turhan, halen bu konularda Fanatik'te yazmaya devam ediyor.