U23 Milli Takım Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım ve teknik heyeti ile Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile bir görüşme gerçekleştiren Altıntop, daha sonra futbolculara hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu olarak U23 Milli Takıma çağrılan tüm isimlere güvendiklerini belirterek, "Ülkemizde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda sizlere yakışır bir ev sahipliği yapacağınızdan ve maçlarda fair play içerisinde mücadele edeceğinizden şüphemiz yok. Tüm maçlarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye ile Senegal arasında bugün Konya 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve TRTSPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.