UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım , Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Başkent Torshavn'da Torsvollur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Joan Edmundsson kaydetti. Milliler'in golü ise 89. dakikda Serdar Gürler'den geldi.

'Yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum'

3-3'lük Lüksemburg maçının ardından Faroe Adaları'na 2-1 kaybeden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken maç sonu ayrılık iddialarını yalanlayan Alman hoca, "Bu yaşanan tablo içerisinde ben yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum. Kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım. Buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir. Bu tip durumları daha önce de yaşamıştım" ifadelerini kullandı.









Hamit Altıntop: Hocayla devam ediyoruz

90 dakikanın ardından TRT Spor'a konuşan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Kuntz'un görevine devam edeceğini vurguladı, "Yola devam ediyoruz. Kararlıyız. Burada soru işareti var mı? Burada bir iddia var. Benim bir yorumum, bu iddiayı kapatır. 'Biz hocayla devam ediyoruz' diyorum sorumlu olarak. Gerçek bu" diye konuştu.

Alınan sonucun kabul edilemez olduğunu belirten Altıntop, "Hocamızın arkasındayız dememiz, eleştirmeyin anlamına gelmez. Buna saygı göstermemizi istiyorum." dedi ve ekledi:

"4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz. Bunlar bizim çocuklarımız, doğru uyarıları yapıyoruz da. Hoca ekibi, 24 saat boyunca sağlam bir temel atmak için uğraşıyor."

'Oyuncularımıza hissettireceğiz'

"Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz."







