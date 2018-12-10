Eski Milli futbolcu Hamit Altıntop, Akhisar'ın, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçtan sonra karşılaşmayı ve yaşananları NTV'ye değerlendirirken Ali Koç'un otobüs cezası için de şunları söyledi:

- Fenerbahçe camiası ara sezonu bekliyor diye düşünüyorum. Ona göre bir strateji yapacaklar gibi. Artık Fenerbahçe kalkıp 4-4-2 atak oynayacak durumda değil, defansif oynayıp ama gol bulup sonuca yönelik oynaması lazım.

- Anadolu takımları toparlandı deniyor. Evet bu olabilir ama büyük takımlar artık belirli seviyede de değiller. Sneijder, Drogba veya Anelka gibi isimler gelmiyor çok fazla.

Volkan Demirel meselesi

- Benim fikrim takımların bir temeli olmalı. Bu durumda Volkan Demirel'i kenara atamazsınız. Bu geçiş döneminde olmaz. Birden bire Harun Tekin transferi oldu. Yetenekli kaleci ama çok başarılı olacak, liderlik yapacak karakteri şu an yok Harun'un.

- Ali Koç Başkan, çok umut vaadederek geldi, beklentiler büyüdü, taraftarlar akın etti. Geçen sene Fenerbahçe, kadrosuna göre kötü oynamadı, Aykut Kocaman'ı tebrik etmek lazım.

- Ben de otobüs cezası gibi bir tecrübe edindim. Tam olarak hangi maç olduğunu bilmiyorum ama Schalke'deyken 5-0'lık kupa mağlubiyeti vardı Frankfurt'ta. Mesafe 3 saatti ve zaten otobüsle dönecektik ama sonrasında idman da oldu.

- Başkan olsun, hoca olsun bu cezayla mutsuz olduğunun sinyalini veriyor. Bir cezadır ve o anda futbolculara ağır da geliyordur. Ama çözüm değil.



