Hamit Altıntop: Umarım hedeflerimize ulaşırız

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Altıntop, "Uluslar Ligi'nde iki talihsiz sonuç alsak da hedefimize ulaştık. Tarihte böyle maçlarımız oldu. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bu kuradan sonra ise psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Biz iyi bir takımız, umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.