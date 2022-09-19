Hamit Altıntop: Sergen Yalçın iddiaları doğru değil

A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un geleceği konuşulurken, Sergen Yalçın iddiaları ortaya atılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı.

Kuntz, Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.