Malatya’dan 1971 yılında Almanya’nın Gelsenkirchen kentine göç eden Altıntop ailesi, 1982 kışının Aralık ayında 10’ar dakika arayla dünyaya gelen ikiz bebeklere sahip oldu. Hamit Altıntop kardeşi Halil Altıntop'tan 10 dakika önce doğdu. Henüz iki yaşındayken babalarını kaybeden Altıntop kardeşler, amcalarının da etkisiyle DJK Gelsenkirchen-Süd takımında futbola başladı. Altıntop kardeşler, 11 yaşlarına bastıklarında DJK TuS Rotthausen takımına transfer oldu. Burada dört sene geçiren Altıntop kardeşler genellikle ofansif özellikleriyle dikkat çektiler. Bu dört senenin sonunda Wattenscheid 09 takımına transfer oldular. Bu takımın alt yaş grubu takımlarında oynayan Altıntop kardeşler, Hans Bongartz'ın başında olduğu A Takıma kadar yükseldi. Bu takımın hocası olan Bongartz, Wattenscheid 09, Schalke 04 ve Kaiserslaurten takımları için oynadı. Teknik direktörlük yıllarında ise iki ayrı sekansta (1990-1994 ve 1998-2004) SG Wattenscheid 09 kulübünü çalıştırdı. Bongartz, Altıntop kardeşlerin A takıma alınmasının ardından İki oyuncuya çoğu maçta şans verdi. Oyuncu, aynı zamanda o dönem Almanya Bölgesel Ligi’nde oynamaya başlayarak TFF Avrupa bürosunun dikkatlerini çekti. Ve Bulgaristan 18 yaş altı millî takımı ile 14 Kasım 2000 günü oynanan maçta ilk kez Türkiye forması giydi. Millî takımın rakibini Kartal Stadı’nda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada gollerden birini de Hamit Altıntop kaydetti.

SCHALKE YILLARI

Bölgesel lig ve millî takımda gösterdiği performanslarıyla dikkatleri çeken Altıntop kardeşler, 2003 yılında Schalke 04'ün radarına takıldı. Halil Altıntop attığı goller ile, Hamit ise “oyunun iki yönünde de etkili olabildiği için” tercih ediliyordu. Sezonun ardından kardeşler Schalke 04'e transfer oldu. Ve kardeşler böylelikle Gelsenkirchen şehrinde doğduğu eve geri döndü. Ayrıca bu transfer hakkında Dönemin Schalke 04 Genel Menajeri Rudi Assauer, transferden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu hamle için ayrıca Schalke 04 kasasından 1,8 milyon avroluk bir bonservis bedeli çıktı. Bu arada Hamit'in kardeşi Halil ise Kaiserslaurten’e transfer oldu. Hamit Bundesliga’da ilk maçına Gelsenkirchen bölgesinin büyük derbisinde Borussia Dortmund karşısında çıktı. 9 numaralı formayla bu maçta 2 gol birden atan Hamit, takımını 2-0 öne geçirse de önce Flavio Conceiçao, ardından Marcio Amuroso’nun golüyle 90 dakika sonunda maç berabere bitti. Maçın sonunda Schalke 04 Teknik Direktörü Jupp Heynckes, karakterini “kusursuz” olarak nitelendirdiği Altıntop’u Lothar Matthäus’un gençliğine benzettiğini açıklamıştır. Hamit, UEFA Intertoto Kupası’nda attığı golün ardından sezonun üçüncü haftasında yine taraftarın önüne çıktı. Hamit, Köln karşısında eşitlikle girilen son bölümde, 90+3. dakikada, Schalke 04 lehine skoru değiştiren isim oldu. O sezon Bundesliga’daki attığı beş golünün hepsini İç sahada kaydeden Hamit, Türkiye için 18 yaş altı ve 20 yaş altı millî takımda forma giydikten sonra 21 yaş altı’nda da oynadı. U-21 takımından sonra Almanya veya Türkiye arasında seçim yapmak zorunda olan Altıntop,2004 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Almanya ile Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı arasında oynanan maçta forvet arkası mevkiinde oynadı. Almanya’ya muhteşem bir gol atarak Türkiye'ye üstünlüğü getirse de, İlk maç Almanya'da 1-0 Almanya'nın üstünlüğüyle bitmişti ve Türkiye'ye bir gol daha gerekmekteydi. Türkiye ne kadar pozisyon bulsa da bu pozisyonları değerlendirememiş ve maçın sonlarında Almanya skoru 1-1'e getirmiştir. Bu maçtan üç ay sonra Danimarka ile oynanan hazırlık maçında kardeşiyle birlikte A millî takım forması giyen Hamit Altıntop, Almanya'nın ısrarlarına rağmen Türkiye millî futbol takımını tercih etti. Bundesliga’da 2004-2005 sezonunu Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan Schalke 04, gruplarda AC Milan, PSV ve Fenerbahçe ile mücadele etti. İkinci maç haftasında Milan ile karşılaşan Schalke 04 adına 68. dakikada Fabian Ernst’in yerine oyuna dâhil olan Hamit Altıntop, iki dakika sonra uzaktan harika bir gol atarak skoru 2-2’ye getirdi. Aynı sezonun devre arasında ise Altıntop ailesi için önemli bir gelişme daha yaşandı. Kaiserslaurten’den Halil Altıntop ile Schalke 04 arasında sezon sonu geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Kaiserlautern küme düşse de Hamit'in kardeşi Halil sezonu 20 golle bitirerek dikkatleri çekti. Böylelikle Altıntop ikizleri, yeniden bir araya geldi. Hatta Bundesliga'nın ilk maçında Halil gol sevinci yaşadı. Ne var ki; Hamit, sürelerinin azalmasından memnun kalmadı ve Ocak 2007’de Bayern Münih Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld’in isteğiyle yeni sezon için Bavyera’nın yolunu tuttu.

BAYERN MÜNİH YILLARI

Bonservis ücreti ödenmenden Bayern Münih'e transfer olan Hamit Altıntop, o sezon Oliver Kahn, Lucio, Philipp Lahm, Ze Roberto, Franck Ribéry, Mark van Bommel, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Luca Toni gibi ilk anda bile hemen akıllara gelen yıldız oyuncularla dolu kadroda kendisine yer buldu. Hamit Altıntop, farklı birkaç pozisyonda görev alabildiği için teknik direktörünün elini güçlendirdi. İlk sezonunda Bayern ile Lig Kupası, DFB-Pokal ve Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Altıntop, kariyerinin belki de en gösterişli performanslarını ise o sezonun sonunda Avusturya ve İsviçre’de yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası’nda gösteriyordu. Portekiz ve İsviçre ile aynı grupta yer alan Türkiye’ye Çek Cumhuriyeti ile oynanacak son maçta üst tura yükselebilmek için mutlaka galibiyet gerekliydi. Bitime 15 dakika kala ise skorda Çeklerin 2-0’lık üstünlüğü vardı. Ancak önce 75. dakikada çizgiye inen ve Arda Turan’a golü attıran Hamit Altıntop, sonra 87 ve 89’da Nihat Kahveci’yi golle buluşturarak mucizenin yaratılmasını sağlayacaktı. Fatih Terim’in liderliğinde yarı final oynayarak ülke tarihine altın harflerle yazılan Türkiye adına turnuva sonunda altın 11’de yer alan tek isim de Hamit Altıntop oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde tarak kemiğinde kırık tespit edilen Hamit Altıntop, turnuvanın ardından aynı sakatlıkla bir kez daha yüzleşti. Ve üç ay boyunca sahalardan uzak kaldığı 2008-2009 sezonunda Bayern Münih adına sadece üç lig maçında boy gösterebildi. Bir sonraki sezon Lig Kupası ve Bundesliga şampiyonu olan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Bayern Münih için, bu defa ayak bileği ve kas sakatlıkları yaşadığından, 15’i lig toplam 30 maça çıkabildi, 2010-2011 sezonunda Bayern’de süreleri azalırken, 29 Mart 2011 günü Türkiye’nin Avusturya ile oynadığı Euro 2012 eleme grubu maçına ilk kez “kaptan” olarak çıktı.

REAL MADRİD YILLARI

Hamit, Nisan 2011’de Bayern’den ayrılacağını ve önünde birkaç opsiyon bulunduğunu açıkladı.Hamit sezonun ardından ise Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından Real Madrid'e transfer edildi. Hamit, Real Madrid takımındaki ilk resmi maçına 27 Eylül 2011 tarihinde Ajax takımıyla oynanan ve 3-0 galibiyetle sonuçlanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında, 83. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna girerek çıkmıştır. La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk maçına 15 Ekim 2011 tarihinde oynanan ve 4-1 kazanılan Real Betis maçının 77. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun yerine oyuna girerek çıkmıştır. La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk golünü ise 17 Aralık 2011 tarihinde oynanan ve 6-2 kazanılan Sevilla maçının 89. dakikasında atmıştır. Sırtındaki problemden dolayı sezon öncesinde tam hazır olamasa da toplam 12 kez Real Madrid formasını terletti. Ve Real Madrid’in üç senelik Barcelona hâkimiyetini bitirerek LFP şampiyonu olduğu kadroda bulunan 2. Türk futbolcu oldu.

GALATASARAY YILLARI

Bir süre adı Fenerbahçe ile de anılan Hamit Altıntop, Türkiye millî futbol takımından eski hocası Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray takımına transfer olmuştur. 12 Temmuz 2012 Gece 11 gibi kampa katılan Hamit için resmi açıklama 13 Temmuz 2012 tarihinde yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'na yaptığı açıklamada; Real Madrid CF profesyonel futbolcularından Hamit Altıntop ile 2012-2013 sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne 3.500.000 EUR bonservis bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarının her biri için 2.900.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için 2.750.000 EUR sabit transfer ücreti ve 25.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. açıklamalarına yer vermiştir.

2012-13

Hamit, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında Süper kupa maçında çıkmış ve Galatasaray bu maçı 3-2 kazanmıştır. Hamit ilk lig maçına ise Kasımpaşa maçında çıkmıştır. Avrupa kupalarındaki ilk maçı ise 19 Eylül 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 1-0 kaybedilen Manchester United maçıdır. Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve Süper Lig'de 5 topu direkten dönen Hamit Altıntop, Galatasaray formasıyla ilk golünü ise Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da Schalke 04 deplasmanında kaydetmiştir. Hamit Altıntop 2012-13 sezonundaki ilk asistini ise Süper Lig'in 5. haftasında Akhisar Belediyespor maçında Burak Yılmaz'a yapmıştır. Sezon boyunca Süper Lig'de 29 maça çıkan Altıntop, 6 tane de asist yapmıştır. Bununla birlikte 2,180 dakika sahada kalan oyuncu, 7 tane de sarı kart görmüştür. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçın 9 maçına çıkan Altıntop, 1 gol atmış, 2 asist yapmış ve 1 sarı kart görmüştür Hamit bu alanda ise tam 629 dakika şans bulmuştur. Ayrıca o sezonun bu turnuvada en fazla şutu direkten dönen oyuncusu olmuştur. Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkan Hamit, toplamda ise 42 maç, 1 gol ve 8 asist istatistiğiyle oynamıştır. Ayrıca sezon sonunda Galatasaray, 19. Süper Lig Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2013-14

2013-14 sezonu öncesinde Emirates Cup'ı kadrosuna götüren Galatasaray'da forma giyen Altıntop, ilk resmi maçına ise 12 Ağustos 2013'te Türkiye Süper Kupası maçında Fenerbahçe karşısında çıkmıştır. Altıntop, normal süresi 0-0 biten bu maçta 80 dakika sahada kalmış, Galatasaray bu maçı 99. dakikada Didier Drogba'nın kafa golüyle 1-0 yenerek Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürmüştür. O sezon Süper Lig'deki ilk maçına ligin ilk haftasında Gaziantepspor karşısında çıkan Hamit, maçın ikinci yarısında yerini Emre Çolak'a bırakmıştır. İkinci maçına ise Süper Lig'in 2.haftasında Bursaspor karşısında çıkan Hamit, bu maçta Burak Yılmaz'ın attığı golün asistini yaparak o sezonki ilk asistini yapmış ayrıca 84 dakika forma giymiştir. Bu maçın ardından bel sıkıntısı çeken Hamit için alternatif tedavi yöntemleri uygulandı. Belindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan hatta ve hatta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tek maça dahi çıkamayan Hamit, bel fıtığı nedeniyle özel bir tedavi programıyla çalışsa da daha sonra tecrübeli futbolcunun, ameliyat dışında yeniden toparlanma ihtimalinin az olduğu görüşü üzerine Hamit'e cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi ve ameliyat için doğduğu ülke olan Almanya'ya gitti. Bel fıtığı teşhisi konulan ve ikinci kez aynı bölgeden operasyon geçiren Hamit Altıntop'un ameliyatını ise 28 Ekim tarihinde Bayern Münih'te forma giyerken ameliyatını gerçekleştiren ünlü Alman doktor Müller Wohlfahrt gerçekleştirdi. Bu tedavinin ardından Şubat ayına kadar sahalardan uzak kalacağı söylenen Hamit, 2013-14 devre arası kampı için Galatasaray ile Antalya'ya gitti. Şubat 2014 ise takımla antrenmanlara başlayan Hamit, 12 Şubat 2014 günü Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor maçında oyuna Umut Gündoğan yerine dahil olmuştur. 24 Şubat 2014 günü ise Kasımpaşa SK ile oynanan A2 ligi müsabakası için Aykut Erçetin, Lucas Ontivero, Umut Gündoğan, Oğuzhan Kayar, Koray Günter, Emre Can Coşkun, Berk İsmail Ünsal ve İbrahim Coşkun gibi isimlerle kadroya dahil edildi. Bu maçta 90 dakika forma giyen Altıntop, maçın ikinci yarısında sol çaprazdan bir de serbest vuruş golü atsa da takımı 2-1 mağlup oldu.[9][10][11] Bu maçın ardından ise İstanbul BB A2 ile oynanan maçta forma giyen Hamit, bu maçta ise Guillermo Burdisso'nun golünün asistini yaptı. 8 Mart 2014 tarihinde ise tam 195 gün sonra Akhisar Belediyespor maçı ile Süper Lig'de bir maça çıktı.

2015-16

2014-15 sezonu sonunda geçirdiği bel fıtığı operasyonundan sonra ardı ardına sakatlıklar yaşamıştır.

2016-17

Sözleşmesi alacaklarının üzerine cüzi bir miktar ödenerek uzatılan Altıntop Tuzlaspor karşısında sergilediği kötü performans sonrası seyirciden tepki almış ve Galatasaray yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.

DARMSTADT 98

2016-17 sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98 ile sözleşme imzaladı. Bu takımda 34 numaralı formayı giymeye başladı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Çifte vatandaş olmasına rağmen Alman millî takımının teklifini reddedip Türk millî takımını tercih etmiştir. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Türkiye millî futbol takımının yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçında, üçüncü penaltıyı gole çevirmiş ve UEFA tarafından maçın adamı seçilmiştir. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'a attığı gol FIFA tarafından yılın golü seçilmiştir.



