Hamit Altıntop, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral hakkında konuştu

Galatasaray 'ın ve Türk Milli Takımı'nın eski futbolcu ve şimdilerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Hamit Altıntop, İtalyan Calciomercato'ya Türk futbolu, İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali ile İtalya'da futbol kariyerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Hamit Altıntop ile yapılan röportajdan satır başları;

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali düzenlenecek. Çalışmalar ne durumda?

"Her şey çok iyi gidiyor, Türk Futbol Federasyonu, etkinliğin tam bir güvenlik içinde gerçekleşmesini sağlamak için Uefa ile işbirliği yapıyor. Stadyum yenilendi ve çalışmalar bitti. Altyapı ve ulaşım iyi durumda. Finale hazırız"

Finalde seyirci olacak mı?

"Tabii ki taraftarların finalde ve burada İstanbul'da yer almasını umuyoruz. Yine de dikkatli ve doğru karar verilmeli. UEFA ile bu konu hakkında birlikte çalışmalar sürdürüyorz"

Şenol Güneş milli takımla harika işler yapıyor. Sizce İtalyanlar olarak endişelenmeli miyiz?

"Takımın gelişiminden çok memnunuz. Coşkunun olduğu harika bir takımımız var. Fransa'yı da mağlup ettiğimiz Avrupa Şampiyonası elemeleri bizim için çok önemli bir adım oldu. Türkiye, Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Cengiz Ünder ve Merih Demiral gibi çok umut verici oyunculardan oluşan bir karışım. Avrupa Şampiyonasında en iyi futbolumuzu oynayacağımıza gerçekten inanıyorum."

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon ki performansı hakkında neler söylersiniz?

"Hakan çok büyüdü ve kesinlikle Milan'ın da bu kadar önemli sonuçlara ulaşmasının nedenlerinden biri çünkü bu onların temel bir parçası. Onun gibi birinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Milan ya da başka takım fark etmez"

Merih Demiral, Porto ile oynanan maçta çok eleştirildi. Juventus'a bu kadar genç yaşta gelmesi onun için bir hata mıydı?

"Bence Porto'ya karşı iyi oynamayan Merih değil takım olarak Juventus'tu. Merih Demiral geçtiğimiz yıl çok ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu yıl yaşadığı sakatlıkların da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra genel çizgisini bozmadan performansı yükselecektir."