Espor'da sık sık gündemi belirleyen takımlardan biri olan ve bir çok alanda başarılı bir vime yakalayan Futbolist bu kez de sosyal sorumluluk projesi ile gündem oldu.

Hatıra Ormanı'na bir fidan da sen dik kampanyası ile sosyal medyadan meydan okuyarak bireylere ulaşan Futbolist'e yanıt Hamit Altıntop'tan gecikmedi.

Hamit Altıntop attığı tweette şu ifadeler yer verdi:

"Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden e-spor kulübü Futbolist'e bu güzel meydan okuması için teşekkür ediyorum.Ben de çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmak adına bu meydan okumaya fidan bağışlayarak destek veriyorum.Ya sizler?"

Ayrıca Altıntop, tweetin sonunda aynı çağrıyı Nuri Şahin, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan için yaptı.

Bilindiği üzere Almanya'da futbol hayatını süredüren Nuri Şahin, Futbolist ile anlaşıp iş birliğinde bulunacaklarının sözünü vermişti.