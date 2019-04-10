Hamit Altıntop: En büyük ihtimal bu sene

Her yıl şampiyonluk yarışında kol kola devam eden Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez farklı kulvarlarda... Cim-Bom şampiyonluk mücadelesi verirken, Fenerbahçe de kümede kalabilmek için uğraş veriyor. Ancak hedefler ayrı olsa da, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin anlamı iki camia için de aynı...

20 seneye yakın bir süredir sarı-kırmızılılar, Kadıköy’den galibiyet çıkaramazken, bunu en iyi kişilerden biri de, Türk futbolu ve Galatasaray’ın unutulmaz yıldızı Hamit Altıntop... Kendi dönemindeki psikolojiyi ve bugünkü durumu yorumlayan Altıntop şunları söyledi:

-Derbilerin sonuçları belli olmaz. Ancak Galatasaray’da özgüven tavan yapmış durumda... Fenerbahçe’nin ise eski özgüveni yok.

-Fakat bilinçaltında Fenerbahçe’yi yenememe, yine kaybetme duygusu oluyor. Bizim oynadığımız dönemde de bu vardı, oyuncular arasında bu konuşuluyordu. Zaten bu tür istatistikler bir süre sonra bilinçaltına yerleşiyor.

-Oyuncu yabancı da olsa, yeni de gelse fark etmiyor. Futbolcular arasında bunlar hep konuşulur. Yabancıların da kulağına gidiyor.

-Bir gün bu son bulacak. En büyük ihtimal de bu sene... Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmak istemeyecektir. Fenerbahçe’nin yaralı olması ister istemez onları da hırslı yapacaktır.

-Galatasaray aslanlar gibi Kadıköy’e gidecek ve yerini alacaktır. Bunu Fatih Hoca’yı tanıyan bilen biri olarak söylüyorum.

Fenerli acı çekiyor

-Ahmet Çalık ve Semih Kaya uzun zamandır oynamıyor. Ancak Semih’in derbi tecrübesi var. Böyle bir artısı var. Son durumları nedir bilmiyorum. Donk savunmada hazır. Fernando oynarsa ofansif bir tercih olur. Arkadan oyunu iyi kurabilir. Yine de böyle olacağını zannetmiyorum.

-Galatasaray’ın artısı, kalede Muslera, önde de 24 gol atmış bir Diagne... 90 dakikada bir tane gelir ve atar. Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı kaleci ve forveti. Sarı-lacivertlilerin gol atan futbolcusu yok.

-Bu derbi, Fenerbahçe için bütün bir sezonu temizleme maçı olamaz. Hatalarından ders çıkarırlarsa, gelecek sezonlardaki performansları ile bu sezonu unutturabilirler. Bir maçla her şey unutulmaz. Fenerbahçe taraftarı haftalardır acı çekiyor.

(Milliyet)