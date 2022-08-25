Hamit Altıntop: Bir Türk takımının burada yer almaması üzücü

Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir platform olduğunu söyleyen Altıntop, "Finalin İstanbul'da olması, böyle bir etkinliğin İstanbul'da olması çok çok önemli. Bir tarafımız seviniyor, kendi adıma mutluyum. Diğer taraftan da bir Türk takımının burada yer almaması üzücü. Milli takımdan arkadaşlarımız var, umarım onlar çok iyi performanslar gösterirler. İnşallah ilerleyen yıllarda bir takımımız bu kupayı kazanma fırsatı elde eder. Bugün tadını çıkartmaya çalışıyorum ama genel manada Türk futbolunun hedefi tekrardan her yıl bu platformda yer alması, Türk kardeşlerimizin burada performans göstermesi... Ben kalpten inanıyorum ki bizim kardeşlerimiz burada olmayı hak ediyor. Biz onlara daha büyük destekler verirsek sadece oyuncularımız değil, kulüplerimiz de inşallah buralarda yer alacak. Sadece yer almayacak, inşallah çok çok da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

"KADER DİYELİM"

Ahmetcan Kaplan'ın takımı Ajax ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers'ın aynı grupta yer almasına değinen Altıntop, "O grup çok ilginç bir grup, zor bir grup. Kader diyelim. Milli takım sorumlusu olarak o maçlar bizim için ayrıca önemli olacaktır. Arkadaşlarımızı takip edeceğiz. Umarım çok iyi performanslar gösterirler" diye konuştu.









"TARAFTARI OLDUĞUM BAYERN MÜNİH'İ BU FİNALDE GÖRMEK ÇOK GÜZEL VE HOŞ OLUR"

"Hangi takımın finalde olmasını istersiniz sorusuna Hamit Altıntop, "Ben küçükten itibaren Bayern Münih taraftarıyım. Bayern Münih'i bu finalde görmek çok güzel ve hoş olur. Ama bir Türk kardeşimizi bu finalde görmek, belki sonrasında kupayı kaldırması, bu herhalde Türk halkının arzusudur, isteğidir. Hangisi olacak bakalım" yanıtını verdi.

"İSİM OLARAK EN ZOR GRUP C GRUBU"

Altıntop son olarak Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Plzen'in yer aldığı C Grubu'yla ilgili olarak, "Bütün gruplar zor. İsim olarak en zor grup o gözüküyor. Hiçbir kulüp sahibi buna sevinmemiştir. Ama başarılı olmak istiyorsanız, kupa kazanmak istiyorsanız bu yollardan geçmek zorundasınız. Manchester City ve Sevilla'nın grubu da çok güçlü bir grup. Bayern Münih, Lewandowski'yle karşılaşacak. Dortmund da Haaland ile karşılaşacak. Zaten futbolu güzel kılan budur" dedi ve sözlerini noktaladı. (DHA)