Hamit Altıntop Avrupa Şampiyonası tarihine geçmişti

Euro 2020 yaklaşırken Avrupa Futbol Şampiyonları tarihi de konuşulmaya başladı. UEFA resmi sitesi üzerinden turnuva tarihinin asist başarılarını derledi. A Milli Takım adına Hamit Altıntop ise tarihe geçen performans imza atmıştı

En çok asist yapan oyuncu o zamanki adıyla Çek Cumhuriyeti'nden Karel Poborsky oldu. Poborsky 8 asist yaparken C. Ronaldo 6 kez, Beckham, Figo, Robben, Xavi gibi isimler 5'er asiste imza attı

Grup aşamasında en çok asist yapanlar Beckham, Poborsky ve Arjen Robben (5) olurken Xavi finalde 3 kez asist yapıp kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Tek turnuvada en çok asist yapan oyuncular ise şöyle:

4 Ljubinko Drulović (2000)

4 Karel Poborskýc (2004)

4 Eden Hazard (2016)

4 Aaron Ramsey (2016)

Bir maçta en çok gol pası veren Hamit Altıntop

UEFA istatistiklerinde Hamit Altıntop, Euro 2008 grup son maçında Çek Cumhuriyeti'ne karşı 3 gol pası verdi ve bu alanda ilk sırada yer alan oyuncu oldu. A Milli Takım sözü geçen maçı 2-0'dan son 15 dakikada çevirmiş Arda Turan ve Nihat Kahveci (2) golleri atarken servisler Hamit Altıntop'tan gelmişti









En çok farklı turnuvada asist yapanlar

3 Jürgen Klinsmann (1988, 1992, 1996)

3 Luís Figo (1996, 2000, 2004)

3 Nani (2008, 2012, 2016)

3 João Moutinho (2008, 2012, 2016)

3 Cesc Fàbregas (2008, 2012, 2016)

3 Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012)

3 Cristiano Ronaldo (2004, 2008, 2016)





En genç yaşta asist yapanlar arasında Emre Mor var

18 yaş ve 115 gün Enzo Scifo (1984)

18 yaş ve 241 gün Wayne Rooney (2004)

18 yaş ve 333 gün Emre Mor (2016)

19 yaş ve 132 gün Cristiano Ronaldo (2004)