Hamilton üs üste 3. zafer için yarışacak

Formula 1’de 2018’in 16. yarışı olan Rusya Grand Prix’i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 53 turdan oluşan, 309.74 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas, üst üste 5. kez kazanmak için geliyor. Sochi’de 2014 ve 2015’te mutlu sona ulaşan Hamilton, bu sezon ilk kez üst üste üç yarış kazanmak için mücadele edecek. Sochi Autodromu'nun son kazananı Valterri Bottas ise bu yarışta unvanını korumaya çalışacak.

Rusya Grand Prix’i öncesinde Hamilton, 281 puanla pilotlar sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Bottas ise 171 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Singapur’da elde ettikleri harika zaferin zorlu çalışmalarının karşılığı olduğunu dile getiren Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Her şeye rağmen hiçbir yarışın kolay olmadığını da görmüş olduk. Eğer şampiyonluk istiyorsak her hafta sonu savaşmalıyız. Yeni mücadele yerimiz Sochi olacak. Sochi Autodromu’nun ilginç bir karakteri var. Pistin hemen başındaki uzun düzlük yarışı çok mücadeleci bir hale getiriyor. Takvime baktığımızda ise hava durumunun 2014 ve 2015’tekine çok benzeyeceğini düşünüyoruz. Ancak yeni araçlarımızın bu şartlar altında nasıl performans göstereceğine dair elimizde bir veri yok. Sochi’de iyi bir galibiyet serimiz var. Galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Her iki klasmanda da lideriz ancak önümüzde 6 yarış var. Her bir yarışa en iyi şekilde konsantre olup, çok çalışmaya devam ederek olabilecek en yüksek puanları toplamaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.