Hamilton: Kalbim durdu sandım

Motorsporlarının zirvesi Formula 1’in yaşayan efsanesi 6 kez şampiyon Lewis Hamilton, önceki gün tarihi bir zafer kazandı. Britanya GP’de son turda lastiği patlayan Hamilton, her şeye rağmen zafere uzandı. Yarış sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen şampiyona lideri, “O anda kalbim ağzıma geldi. Son iki virajı neredeyse dönemedim. Şanslıyız ki kazanmayı başardım” dedi.