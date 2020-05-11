Hamilton, espor yarışlarına katılmama nedenini anlattı

Corona virüs nedeniyle yarışların yapılamadığı dönemde, birçok Formula 1 pilotu farklı organizasyonlarda mücadelelere katılıyor. Özellikle Max Verstappen, Lando Norris ve Charles Leclerc gibi isimler birçok resmi organizasyonda yer aldılar.

Mercedes'in yayınladığı videoda konuşan Hamilton, "Simülatör yarışlarında sürmeyi pek sevmiyorum. Ancak Gran Turismo ve Sony tüm sistemi bana gönderdiler. Gran Turismo oynayarak büyüdüm ve tüm araçları alabilmek için çok zaman harcıyordum. Gerçekten onlarla bir şeyler yapabilmek harika fırsattı. Son birkaç senedir onlarla çalışıyorum. Orada mücadeleye katılıp zamanımı yenmeye çalışıyorum. Kendi kendime yarışıyorum ve kendi turlarımı geçmeye çalışıyorum. Tur zamanlarım oldukça iyi olduğu için, geliştirememek sinir bozucu oluyor." dedi.

Hamilton, sevdiği oyunda kendi arabasıyla yarışma fırsatının olmasının keyif verici olduğunu söyledi. Tecrübeli pilot konuyla ilgili olarak, " Dürüst olmak gerekirse bu en güzel şeylerden birisi. Normalde yükselerek, kendi aracımı bulana kadar bekleyemezdim. Orada kendi aracımı bulduktan sonra başka bir yarış oyunu, özellikle F1 oynamadım. Nedenini bilmiyorum. Ancak bu oyunda şanslıyım ki kendi aracımı kazanmak için uğraşmak zorunda kalmadım çünkü bu çok uzun zaman alabilirdi. Bana kredi gönderdiler ve aracı satın aldım. Takımımla birlikte uzun yıllar gelişimine katkıda bulunduğum aracın bu oyunda olması ve insanların onu alıp sürebiliyor olması gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Hamilton espor yarışlarına katılmıyor olsa da Pierre Gasly ve Charles Leclerc ile Call of Duty oynadığını da belirtti.

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