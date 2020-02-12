Doktor tarafından sakıncalı bir durum gözükmediği müddetçe anne adayı haftanın en az beş günü günde 30-40 dakika kadar tempolu yürüyüş yapmalıdır bu yürüyüşler anne adayına hamilelik sürecinde kolaylık sağlayacaktır.

Hamilelikte Yapılabilecek Spor Hareketleri

Anne adaylarının hamilelikleri sırasında en fazla şikâyetçi olduğu konu bel ve sırt ağrılarıdır bu sebeple ilk üç aydan sonra bu ağrıların başladığı dönemde anne adayı bel ve sırt egzersizleri yaparak bu ağrıların önüne geçebilmektedir. Anne adaylarına 3-6 aylık dönemde uzmanlar tarafından önerilen diğer spor dalları ise yoga ve pilatestir.

Yoga esnemeyi, odaklanmayı ve nefes almayı öğreten bir spordur. Nefes egzersizleri sayesinde anne daha fazla oksijen alır ve bebeğinde daha fazla oksijen almasını sağlar. Ayrıca yoganın esneme dersleri sayesinde anne adayına doğumda da büyük kolaylık sağlar. Hamilelikte yapılan yoga ile ilgili bilinmesi gereken bu yoganın normal yoga dersleriyle değil hamilelere özel verilen derslerle yapılması gerektiğidir.

Gebelikte Anneyi Yormayan Hareketler

Gebelikte yapılabilecek sağlıklı egzersizlerden bir diğeri ise pilatestir. Pilates hamilelik dönemi geçiren annenin bel ve sırt ağrılarına en iyi gelen egzersizlerden biridir. Yapılan sırt germe hareketleriyle sırt kasları güçlendirilerek ağrılar sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde anneyi yormamaya yönelik hareketler yapılmaktadır karada yapılabilen hareketler gibi suda hareketler yaparak da anne adayları doğuma hazırlanabilmektedir.

Suda yapılabilen çek bırak hareketleriyle sporunuza farklı bir deneyim kazandırabilirsiniz. Bir su egzersizi olan yüzme de anneye oldukça faydası olan sporlardan biridir. Suda yapılan sporlar anneye esneklik kazandırır ancak suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlerde herhangi bir deformeye sebep olmaz.

Hamileliğin Dönemlerine Göre Sağlıklı Egzersizler

Hamileliğin 6-9 ay arası dönemlerinde anne adayının karnı iyice büyümektedir bu sebeple bu dönemde yapılan egzersizler oturarak yapılmalı ve standart olarak tempolu yürüyüşlere devam edilmelidir. Bu dönemde yapılan pilates hareketleri de hamilelere özel şekilde oturarak yapılmalıdır. Anne adaylarının en çok merak ettiği konu fitness yapıp yapamayacağıdır.

Fitness ağır bir hareketler bütünüdür ve annenin yapacağı herhangi bir yanlış hareket kendisine ve bebeğine zarar verebilir bu sebeple anne sadece küçük ağırlıklarla çalışmalıdır. Hamilelikte yapılan sporlar anne adaylarının ödem, ayak şişliği, bel ve sırt ağıları gibi sorunlarına çözüm olmakta ve doğum öncesinde doğum sırasında ve doğum sonrasında anneye kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple pek çok anne hamilelik sürecinde spor yapmaya özen göstermektedir.

Hamilelikte Aletli Egzersiz Yapımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hamile annelerin yapabileceği sağlıklı spor hareketlerinden bir başkası ise aerobik ve steptir. Tabi bu uygulamaları yaparken anne adayına göre bir tempo tutturulmalıdır. Step tahtasının yüksekliğine dikkat edilmelidir çünkü annenin karnı büyüdükçe dengeyi sağlamakta da güçlük çekmektedir. Bu sebeple tahta yüksekliği önemlidir.

Hamilelik döneminde dans etmekte anne adaylarına iyi gelen hareketlerdendir tabi ki kendini zorlamamak koşuluyla. Hamilelikte yapılan egzersizlerde dikkat edilecek temel husus eklemlerin yükünü hafifletmek ekstra yük yüklememektir. Bu sebeple buna yönelik hareketler yapılmaktadır. Koşu bandı, kondisyon bisikleti gibi pek çok faktörü annenin ayarlayabildiği aletler hamilelikte kolaylıkla kullanılabilmektedir.