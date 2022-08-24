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Hamidou Traore'nin yeni adres Partizan oldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hamidou Traore'nin Partizan'a transfer olduğunu açıkladı.

24 Ağustos 2022, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
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Hamidou Traore'nin yeni adres Partizan oldu

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hamidou Traore'nin Partizan'a transfer olduğunu açıkladı.

Türkiye'de Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor'da oynayan Malili futbolcu, Çotanaklar'da 35 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist yaptı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Hamidou Traoré'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. 

Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.




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