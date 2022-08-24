Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hamidou Traore'nin Partizan'a transfer olduğunu açıkladı.
Türkiye'de Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor'da oynayan Malili futbolcu, Çotanaklar'da 35 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist yaptı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Hamidou Traoré'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından Partizan ile anlaşma sağlanmıştır.
Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
https://twitter.com/FKPartizanBG/status/1562405209992843265