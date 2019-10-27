Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu

Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Hami Mandıralı TFF'de göreve başlıyor. Mandıralı, Milli Takım futbolcu izleme ekibinin başına getirilecek.

27 Ekim 2019, Pazar 13:01
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Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu

Hami Mandıralı'ya Milli Takım'da yeni görev. Son olarak 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Hami Mandıralı Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başlayacak. Mandıralı, Milli Takım scout ekibinin başına geçecek.

Hami Mandıralı 2008-2009 yılları arasında Ümit Milli Takım teknik direktörü olarak görev yapmıştı...

51 yaşındaki futbol adamı kısa süre içinde TFF'deki görevine başlayacak. Mandıralı, özellikle Avrupa ülkelerinde yetişen Türk futbolcuların takibini yapacak ekibin başında yer alacak.

Kısa süre önce, Oğuz Çetin de Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü olmuştu.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL

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