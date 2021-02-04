Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı, futbol macerasına da memleketinin takımında, alt yapıda oynayarak başlamıştır.

Hami Mandıralı kimdir? Hami Mındıralı hakkında kısa bilgiler

Hami Mandıralı, kariyerine Trabzonspor ile başlamış bir futbolcudur. Futbola veda etmiş bulunmaktadır.

Doğum tarihi ne zamandı? 20 Temmuz 1968

Doğum yeri neresidir? Trabzon, Asrin

Şu an kaç yaşındadır? 52 (2020 tarihinde)

Boyu kaçtır ? 1 metre 78 cm

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide maçlara çıkmıştır? Forvet - Santrafor

Yan mevkisi nedir? Forvet Arkası, On Numara

Hangi ayağı ile oynuyor? Sağ ayaklı

Şu an hangi kulüple anlaşmalı? Futbol kariyeri sona ermiştir

Futbolu bırakma tarihi: 2002-2003 sezonu

Hami Mandıralı nerelidir?

Hami Mandıralı aslen Trabzonludur. Futbol macerasına da memleketinin takımında, alt yapıda oynayarak başlamıştır.

Hami Mandıralı kaç yaşında?

Mandıralı, şu an da 52 yaşında bulunmaktadır. Futbola ise henüz 10 yaşında iken başlamıştır.

Hami Mandıralı hangi takımlarda oynadı?

Hami Mandıralı, bugüne kadar birçok takımda oynadı. Kariyerinin sonuna kadar profesyonel olarak üç tane takımda forma giydi.

Hami Mandıralı Kariyeri ve Forma Giydiği Takımların Listesi:

Alt Yapı ve Kariyerinin Başlangıcı

Mandıralı, kariyerine Trabzonspor alt yapısında başlamıştır. Burada 1978-1984 arasında oynamıştır. Daha sonra ise as kadroya girmeye hak kazanmıştır.

Profesyonel Kariyerine Bakış

Hami Mandıralı, profesyonel kariyerine alt yapısında oynadığı Trabzonspor ile başladı. Burada 1984-1998 yılları arasında takım formasını terletti. 1998 yılına kadar bu takımda toplam da 334 maça çıktı. Ayrıca toplam da 198 tane de gol atarak takımına puan kazandırdı.

Mandıralı daha sonra FC Schalke 04 takımına transfer oldu. Burada bir sezon boyunca top oynadı. Bir sezon içinde 22 maça çıktı ve kendi başına 3 gol attı.

Hami Mandıralı, tekrardan Trabzonspor’a dönerek kariyerine devam etti. Burada 1999-2002 yılları arasında 81 maça çıktı. 35 adet gol atmayı başardı.

2002-2003 sezonunda ise MKE Ankaragücü’ne transfer oldu. Bu takım, futbol kariyerindeki son takımı oldu. MKE Ankaragücü’nde 8 maça çıktı ve 1 gol attı. Bu takımdan 15 Ekim 2002’de ayrılarak futbol kariyerini sonlandırdı.

Toplam Maç ve Gol: Hami Mandıralı, milli takım haricinde 445 maça çıktı ve 237 gol attı.

Milli Takım Zamanına Bir Bakış

Mandıralı, milli takımda toplam da dört sezon forma giyme şansı da buldu.

1984 – Türkiye U16 1985-86 Türkiye U18 1987-89 Türkiye U21 1987-1999 Türkiye milli takımı (Bu sezon milli takım formasıyla 9 gol attı.)

Toplam: Mandıralı, bugüne kadar toplam da 84 kez milli takım forması giydi.

Teknik Direktörlük Zamanları

2008-2009 arasında Türkiye U21 takımına direktörlük yaptı.2014-2015 sezonu için Antalyaspor’da direktörlük görevine getirildi.

2016 yılında Trabzonspor teknik direktörü oldu.

Mandıralı'nın Kariyerindeki Önemli Olayları

Mandıralı, futbol kariyerine pek çok önemli olay da sığdırmıştır.

İlk profesyonel maçına henüz 17 yaşındayken çıktı. Dönemindeki en yetenekli forvetler arasına girdi ve milli forma giydi.

Milli takımda 40 maçta 32 gol atarak dikkatleri üstünde topladı.

Trabzonspor’un iki kez Türkiye Kupası kazanmasında rol oynadı.

1992 yılında Beşiktaş’a karşı attığı golü yılın golü olarak tarihe geçti.

Mandıralı, futbolu bırakmış bulunmaktadır. Bu sebep ile de 2021 yılında herhangi bir takımla da anlaşması bulunmamaktadır. Oyuncunun haliyle de güncel piyasa değeri ve maaşı da bulunmamaktır. Mandıralı, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etti.