Hamdi Yılmaz: Zemin futbol oynamaya müsait değildi

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Ankaraspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, karlı havadan kaynaklı bozulan saha zemininin futbol oynamaya müsait olmadığını söyledi.

Yılmaz, kaybettikleri puanlar için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün oynamış olduğumuz Ankaraspor maçını maalesef 1-0 yenik kapattık. Zemin futbol oynamaya müsait değildi. Biz daha ziyade pas yaparak, teknik kapasite yüksek maçlar oynayarak, daha iyi zeminlerde top oynadık. Bugün o zeminde oynar gibi oynadık. İlk yarı 0-0 bitmek üzereyken son saniyede talihsiz bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı saha şartlarının daha da ağırlaştığını ve futbol oynamanın zorlaştığını anlatan Ak, "Oyun oynamak artık doldur boşalta geldi. Penaltı kaçırdık. Penaltı kaçırdıktan sonra da futbolcularımız demoralize oldu. Son 15-20 dakikada daha fazla hücum etme şansı bulduk. Üst direkten topumuz dışarı gitti. Kaleci mutlak bir gollük pozisyonda kurtardı. Devamlı üstünlük bizdeyken bugünkü şartlarda bu futbolla 1-0 mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza daha iyi konsantre olarak devam edeceğiz. Ankaraspor’a da başarılar diliyorum." diye konuştu.