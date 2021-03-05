Hamdi Yılmaz: Play-off’u hedefliyoruz

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise Spor Toto 1.Lig’de play-off’u hedeflediklerini söyledi. İki takımın da galibiyet için oynadığını aktaran Yılmaz, "Bugünkü maç iki takım için de çok önemliydi. İki takım da play-off potasında kalmaya gayret ediyor. İstanbulspor’un ikincilik şansı da vardı. Katı defans yapan takım olmadı. Elimizden geldiğince oyunda kalmaya gayret ettik. Futbolcularım çok iyi hazırlandı. Play-off’u hedefliyoruz. Bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Kaybedilecek maçların telafisi yok. Her maçtan puan ve puanlarla çıkmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.