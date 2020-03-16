Hamdi Yılmaz: Play-Off’a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Adanaspor'a konuk olan Keçiörengücü, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, küme düşme hattında yer alan Adanaspor karşısında zor bir maça çıktıklarını aktardı.

"Hedefimiz, ilk yarıda olduğu gibi play-off oynamak için ilk 6’ya girebilmekti." diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıya başladığımızda birtakım şanssızlıklar yaşadık. Bunun da yanında kötü oynamadık, iyi oynadık. Bugün de gördüğünüz gibi 7-8 pozisyona girip, 1 gol atabildik. İkinci yarıda en büyük handikapımız bu oldu. Bu maçı bir puanla kapattık. Bundan sonraki maçlarda inşallah puanları hanemize yazdırarak, rakiplerin durumuna göre Play-Off’a kalma şansımız olursa değerlendireceğiz."