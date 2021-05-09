Hamdi Yılmaz: İyi bir oyun ve iyi bir galibiyet ile sezonu kapattık

TFF 1. Lig’de 34'üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 3-0 yendi. Ankara temsilcisinin gollerini Soner Gönül, Melik Derin ve Bilal Budak kaydetti. Altınordu’nun kazanmasıyla Play-Off umutları sona eren Ankara Keçiörengücü ligi 58 puan ile 7. sırada tamamlarken; Bursaspor ise 46 puan ile ligi 10. basamakta bitirdi.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede, “Maçı galibiyet ile tamamladık, arzu ve isteğimiz de bugün gelip gelmekti. Tabii Play-Off’a kalmak istiyorduk, Altınordu da galip geldikten sonra Play-Off’un dışında kaldık. Play-Off’a kalan takımlara başarılar diliyorum. Bugün iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet ile sezonu kapattık. İyi bir sezon geçirdik, iyi maçlar oynadık. İnşallah bundan sonraki sezonları, daha iyi, daha rahat daha iyi bir şekilde geçirip bir üst ligi hedefleriz” açıklamalarında bulundu.