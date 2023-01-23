Hamdi Yılmaz: Galibiyeti hak ettik

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1’inci Lig 21’inci haftasında konuk olduğu ,2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, “Maç başlamadan önce maçın önemini hepimiz biliyoruz. İyi bir zeminde, iyi bir havada çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri hafta içerisinde irdeleyip gidermeye çalıştık. Burada hataların giderildiğini gördük, iyi bir futbolla rakibimiz olan Bodrumspor’dan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu. (İHA)