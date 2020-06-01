Hamann: Ozan dışında para eden futbolcu yok

Daha önce Manchester City, Liverpool ve Bayern Münih’te görev yapan Dietmar Hamann, Schalke’de forma giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak’tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Daha önce 20 yaşındaki stoper için, “Van Djik gibi” yorumunu yapan Hamann, şu ifadeleri kullandı: “Schalke’de Ozan Kabak dışında iyi para edecek oyuncu yok. Arkadaşlarını üst seviyeye çıkarıyor”