Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Takımı’nın 2019 Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’nda Slovenya, İtalya ve Macaristan eşleşmesini değerlendirdi.

Federasyonun internet sitesinde açıklamaları yer alan Yıldırım, 27 Haziran-7 Temmuz 2019’da Sırbistan ile Letonya’da düzenlecek şampiyonanın eleme grubunu ilk sırada tamamladıklarını ve kura çekimine birinci torbadan katıldıklarını hatırlatarak, "Kadın Milli Takımımız, şu ana kadar aldığı sonuçlarla hep bizi gururlandırdı. Umarım Avrupa Şampiyonası’nda yine hepimizi gururlandıracak bir performans sergilerler. Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu’nda yer alacağız. En iyi şekilde hazırlanarak turnuvaya katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük turnuvalarda günlük performansların etkili olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sakatlıklar ya da başka şansızlıklar umulmayan sonuçlara neden olabilir. Böyle sıkıntılar yaşamadığımız müddetçe, kesinlikle grup birinciliğini hedeflememiz gereken bir kura oldu. Diliyorum ki gruptan iyi bir dereceyle çıkar ve sonra da adım adım hedefimize yürürüz. Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum."

Yasemin Horasan: "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum"

A Milli Kadın Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise güzel bir kura çektiklerini bildirdi.

Hedeflerinin madalya almak olduğuna değinen Horasan, "Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz grubumuzu ilk sırada tamamlamak ve direkt olarak ilk sekize kalmak. Tabii ki zor maçlar olacak. Herkesin hedefi üst sıralarda yer almak. Ancak bizim öncelikli hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak pozisyona gelerek madalya alabilmek." değerlendirmesinde bulundu.