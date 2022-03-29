Eski TFF Başkanları'ndan Haluk Ulusoy'un yeniden aday olma ihtimali konuşuluyor.. Peki, Haluk Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Türkiye A Milli Takımı 2002 Dünya Kupası'nda 3.'lük elde ettiği dönemde de Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı görevinde bulunan Haluk Ulusoy'un hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları haberimizde...

HALUK ULUSOY KİMDİR?

Haluk Ulusoy (d. 6 Mayıs 1958, Trabzon) Türk iş adamı ve spor yöneticisi.

Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ulusoy Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra spor kariyerinde 1976'da Yeşilköy Spor Kulübü, Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı (1983-1987). Mersin Polis Gücü kurucusu ve Başkanı (iki dönem), Kuşadası Spor Kulübü Başkanı, Söke Spor Kulübü Başkanı, Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı, Denizlispor Asbaşkanı olarak çalışmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan, başkanlıktan önce 8 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık, İcra Kurulu Başkanlığı, Milli Takımlar Kurulu Başkanlığı, Yurtdışı Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Yurtiçi Teşkilatlandırma Kurulu Başkanlığı, Tesisler Kurulu Başkanlığı, Türkiye Futbol Vakfı Başkanlığı yapmıştır.

Yaklaşık 7.5 yıl Futbol Federasyonu'nda başkanlık yaptıktan sonra 2004 Temmuz ayında başkanlıktan ayrılmıştır. 18 ay aradan sonra Ayhan Bermek ile girdiği başkanlık yarışından galip çıkarak Levent Bıçakçı'dan boşalan koltuğu devralmıştır.