Haluk Tunçeri’ye son görev

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri’nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri son yolculuğuna uğurlandı. Haluk Tunçeri için Florya Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile basketbol camiasından birçok isim katıldı. Haluk Tunçeri’nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.