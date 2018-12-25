Haluk Şahin: 'Dikenli ve taşlı yolları hep birlikte aştık'

Sezona sıkıntılı başlamasına rağmen, doğru hamleler yaparak 8 sezon sonra adını zirveye yazdıran Trabzonspor'da, Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulüp Başkanı Haluk Şahin, İHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Şahin, Trabzonspor olarak çok zorlu bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "İlk yarının sonunda bize lig ikinciliğini armağan ettikleri için teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sezon başı göreve geldiğimizde çok sıkıntılı bir dönemdi. Slovenya kampında bir takım sıkıntılar yaşadık ve hocamızla oturup konuştuk, 'Bazı sıkıntılar var, bunları hep beraber aşarız ama zamana ihtiyacımız var' diye. Hocamız da bize inandı ve güvendi, taşın altına elini koydu. Hep birlikte yürürken, dikenli ve taşlı yollar vardı. Bunları hep birlikte aştık. Başta hocamız ve yönetimle beraber başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımızla iyi bir diyalog kurdu. Mağduriyetlerini göz ardı etmeden hepsiyle ilgilendi. Elde edilen bu başarıları biraz da başkanımızın yapmış olduğu çalışmalara veriyorum. Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ile birlikte çok ciddi çalışmalar yaptılar ve bugünlere kadar geldik" ifadelerini kullandı.

"Takımı zirveden indirmeyeceğiz"

Bu süreçte Trabzonspor taraftarının da üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığını vurgulayan Şahin, "Çaykur Rizespor maçında 30 binin üzerinde taraftar vardı. Takımı ateşleyen o ruh, şampiyonluk yıllarında olduğu gibi tekrar geriye dönüyor gibi gözüküyor. Biz bu sezon birinci oluruz, beşince oluruz veya yedinci oluruz. Taraftarlarımız lütfen bizlere güvensin. Çünkü bizim yaptığımız 5 yıllık bir planlama var. Bu süre içerisinde biz bu takımı zirveden indirmeyeceğiz. Tüm yönetimle birlikte hedefimiz bu. Lütfen taraftarlarımız bize güvensin" diye konuştu.

"Trabzonspor hedefsiz olmaz"

Şampiyonluk sözlerinin dinlendirilmesiyle ilgili olarak ise Şahin, camiaya şu mesajı verdi:

"Biz tüm takım olarak maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzde Medipol Başakşehir ile oynayacağımız maç var. Daha sonra Sivasspor maçı var. Her maça üç puan parolasıyla çıkacağız. Ligin sonunda yerimiz neredeyse onu kabulleneceğiz. Taraftarlarımız da bunu kabullensin ama Trabzonspor hedefsiz olmaz. Ligin sonunda nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz."

"Avrupa'da olmayı herkesten çok biz istiyoruz"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulüp Başkanı Haluk Şahin, Avrupa'ya gitmeyi çok istediklerini belirterek, "Bunu biz de çok istiyoruz. Trabzonspor'un Avrupa'da zaten olması lazım. Milyonlarca taraftarımız var. Bir de gerçekler var. Kulübün 1 milyar TL'yi aşan borcu mevcut. Öncelikli olarak bizim bu borcu azaltmamız lazım. Şu anda dengeli gidiyoruz. Hem takımı üstlere çıkarma hem de borçları ödeme noktasında planlı bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarlayı ekip biçeceğiz"

Altyapıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her hafta hocalarımızla birlikte oturup bir planlama yapıyoruz. Şu anda A Takım'a çıkacak çok önemli oyuncularımız var. 1461 Trabzon'da, U21 Takımı'nda yer alan oyuncularımızı kademeli olarak üstte alacağız. 3 Ocak'ta başlayacak olan devre arası kampına da bazı isimleri katacağız. Tarlayı ekip biçeceğiz. Kimse merak etmesin çok ciddi oyuncular katacağız."

Çaykur Rizespor maçında Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulan ve sezonu kapatan Onazi ile ilgili olarak ise Haluk Şahin, "Onazi'ye çok geçmiş olsun. Uzun bir süre aramızda olmayacak. Onazi'nin yerine gelecek olursak orada Kucka var, Batuhan var. 1461 Trabzon'dan gelecek olan oyuncularımız var. O bölgeyi doldururuz. Yeter ki oyuncularımıza insanlar inansın ve güvensinler" dedi.

İHA