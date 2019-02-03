Haluk Şahin: Bu kadro ile sonuna kadar gideceğiz

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, kısıtlı kadroları olmasına rağmen oyunculara güvendiklerini belirterek, bu kadro ile sonuna kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını sahasında MKE Ankaragücü'ni 1-0 mağlup ederek 3 puanla kapatan Trabzonspor'da buruk sevinç yaşanıyor. Sakat oyuncuların sayısının artması başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yöneticilerin keyfini kaçırdı.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Altyapıdan oynayan 5 tane oyuncumuz var. Önemli olan bu sayının daha da artması ama kısıtlı kadroda zor oluyor bunlar. Tecrübelilerle, gençleri kaynaştıramıyoruz. Tahta kapalı olduğu için Ünal Karaman'ın elinden geniş bir kadro yok. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Diğer takımlar transfer yaptı. Biz yapamadık, altyapıdan aldığımız oyuncularla takıma takviye yapıyoruz. Bazı kulüpler müthiş paralar harcadı. Biz sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Amiri ve Hosseini bizim için yeni transfer"

İran Milli Takımı'ndan dönen Hosseini ve Amiri'de herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Şahin, "Onlar bizim için yeni transfer gibi oldu. 1.5 aydır aramızda yoklar. 3 gün önce takıma katıldılar. Herhangi bir sıkıntıları yok. Teknik Direktör Ünal Karaman, görev verdiği sürece oynayacaklar. Kadromuza iki kişi daha katıldı ama ne olursa olsun kısıtlı bir kadromuz var. Sakat oyuncularımız vardı, bunlara yenileri eklendi. Oyun içerisinde bunlara göz yumuluyor" dedi.

İHA