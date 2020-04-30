Haluk Levent: 'Valilikle ortak çalışacağız'

Radyo D’nin programcıları sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla gündeme damga vuran isimleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Radyo D Instagram hesabından Adem Metan Show’un konuğu Ahbap Derneği Başkanı ve müzisyen Haluk Levent’ti. Binlerce kişinin takip ettiği yayında derneğin çalışmalarını anlatan Levent “Biz sokaktayız, avantajımız bu” dedi.

Yardımlar devam edecek

Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde yardımlarına devam eden Ahbap’a çok sayıda başvuru olduğunu söyleyen Levent, “Yüz binlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Artık Valilik ve belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” açıklamasında bulundu.