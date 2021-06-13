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Halterde toplam 3 kota

Milli halterciler Nuray Levent, Ferdi Hardal ve Muhammed Furkan Özbek; 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı.

13 Haziran 2021, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Halterde toplam 3 kota

Uluslararası Halter Federasyonu’nun (IWF) kesinleşmiş olimpik dünya sıralamasına göre Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı. IWF, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak mutlak olimpik dünya sıralamasını ilan etti. Buna göre, Türkiye’den 64 kiloda Nuray Levent ile 61 kiloda Ferdi Hardal olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Daha önce de U23 Dünya Şampiyonası'nda toplamda şampiyon olan 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek’in olimpiyat kotasını garantilemiş olmasıyla Türkiye’den 3 Milli haltercinin 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılması kesinleşmiş oldu.

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